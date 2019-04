Anleger haben offenbar Angst, weitere Gewinne zu verpassen. Der Dax erreicht wieder ein neues Jahreshoch. Und von den nächsten oberen Zielmarken ist der Index noch weit entfernt.

Seit Jahresanfang ist der Dax um mehr als 18 Prozent gestiegen. Und die Rally geht weiter: Auch am heutigen Mittwoch hat die Frankfurter Benchmark zur Eröffnung mit 12.117 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Aktuell liegt der Index gegenüber dem Vortag einem Plus von 0,1Prozent auf 12.110 Punkten auf Kurs in Richtung neues Jahreshoch. Den bisherigen höchsten Kurs des Börsenjahres 2019 markierte e das deutsche Börsenbarometer am gestrigen Handelstag mit 12.116 Zählern.

"Es herrscht nach wie vor ein latentes Kaufinteresse jener, die Angst haben, etwas zu verpassen", meinen die Experten des Brokers CMC Markets. "Wer rein will in Aktien, muss am Hoch kaufen, da Korrekturen nicht kommen".

Eine ähnliche Meinung zum Kaufverhalten hatte bereits Börsenexperte Stephan Heibel am vergangenen Montag nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment. Privatanleger hatten sich zu diesem Zeitpunkt viele Absicherungspositionen in Depot gelegt, um sich vor fallenden Kursen zu schützen.

"Sollte der Dax aber in Richtung 12.500 Punkte steigen, müssen sie den Kursen hinterherlaufen und würden diesen Trend dadurch verstärken", meinte Heibel vor zwei Tagen.

Aktuell hat sich diese Lage wenig verändert. Zwar haben wenige Anleger ihre Absicherungspositionen gegen fallende Kurse verkauft, doch das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, liegt immer noch im negativen Bereich. Das bedeutet: Privatanleger haben immer noch mehr Put-Hebelprodukte, die von fallenden Notierungen profitieren, als Call-Derivate in ihren Depots.

Dieses Sentiment, das anhand realer Trades mit Hebelprodukten berechnet wird, gilt als Kontraindikator. Was - anders betrachtet - auch bedeutet: Sollten die Anleger verstärkt auf steigende Kurse setzten, wäre das ein Indikator für eine bevorstehende Korrektur. Aber soweit ist es noch nicht.

Die Experten von CMC Markets vergleichen den bisherigen Dax-Kursverlauf mit der Entwicklung des Jahres 2017. Damals beflügelten die lockere Geldpolitik der Notenbanken die Aktienmärkte. Der Dax stieg in diesem Jahr um 1436 Punkte auf 12.917 Zähler, ein Plus von 12,51 Prozent in diesen zwölf Monaten. Anfang 2018 erreichte der Dax dann auch ein neues Allzeithoch mit 12.597 Zählern.

Blick auf die Einzelwerte

Commerzbank/ING: Nach Informationen des Handelsblatts haben ING und Unicredit in Berlin bereits vor einiger Zeit grundsätzliches Interesse an der Commerzbank signalisiert. Und es ist kein Geheimnis, dass die Vorstandschefs großer europäischer Banken informell über alle möglichen Kombinationen sprechen. Das große Interesse an der deutschen freut die Aktionäre: Die Commerzbank-Aktie steigt um mehr als drei Prozent, der ING-Kurs hingegen fällt um 0,5 Prozent.

