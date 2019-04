++ S&P 500 schwächelt nahe Allzeithochs ++ Weiteres Datenpaket aus China überzeugt ++ AUD steigt, Gold fällt ++ EURUSD mit neuem Erholungsversuch ++ DE30 verliert an Aufwärtsmomentum ++Die Futures des S&P 500 näherten sich am Dienstag im vorbörslichen Handel ihren historischen Höchstständen, begannen jedoch pünktlich zur US-Eröffnung ihre Intraday-Gewinne wieder abzugeben. Am Ende schloss der marktbreite US-Aktienindex wenig verändert auf dem Niveau, welches seit zwei Tagen nicht wirklich verlassen werden konnte. Der technologielastige NASDAQ ist mit einem Abstand von ca. 0,5% seinem Allzeithoch am nähesten, während der Leitindex Dow Jones mit knapp 2% und der Russell 2000 mit 10% im Vergleich deutlich zurückbleiben. Während der Asien-Sitzung konnten sich die Bullen der asiatischen Aktienmärkte als auch der Wall Street nochmals sammeln, sodass an breiter Front ...

