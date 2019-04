Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Vonovia SE -1.29% StCraezer (SC0717): Heute Verkauf von Vonovia mit einem Gewinn von 3,52%. Grundsätzlich handelt es sich bei Vonovia um einen soliden Wert, aber die Enteignungsdebatte ist an dem Immobilienwert nicht spurlos vorüber geagnegen. Auf Monatssicht hat die Aktie über 5% an Wert und damit auch an Trendstärke verloren. (17.04. 08:40) >> mehr comments zu Vonovia SE: www.boerse-social.com/launch/aktie/vonovia_se Singulus 1.52% Einstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...