Link Market Services GmbH erhält ISO 9001:2015-Zertifizierung

Link Market Services vom TÜV Hessen erstmalig ISO 9001:2015-zertifiziert - Ergebnis: "Sehr gute, nachvollziehbare Planung einer Hauptversammlung" - Softwareentwicklung und -testing ein Schwerpunkt des Audits

München, 16. April 2019 - Der TÜV Hessen hat nach einem ausführlichen Audit der Link Market Services GmbH, München, ein umfassendes ISO 9001:2015-Zertifikat erteilt. Das Zertifikat bestätigt ein zuverlässiges und effektives Qualitätsmanagement. Insbesondere wurden die Prozesse der Versammlungsvorbereitungen und -durchführungen, speziell von Haupt-, Gläubiger- und Gesellschafterversammlungen zertifiziert. Hierunter fallen die Organisation, Terminplanung und -überwachung, das Einladungsmanagement, die Registration und Abstimmungen im Rahmen der genannten Versammlungsarten. Eine besondere Erwähnung im Rahmen der Zertifizierung findet dabei neben dem Veranstaltungsmanagement das Qualitätsmanagement der internen Softwareentwicklung mit den Bereichen Anforderungsmanagement, Projektierung, Entwicklung und Testing. Zukünftig wird sich Link Market Services nun einem jährlichen Zertifizierungs-Audit unterziehen.

Geschäftsführer Bernhard Orlik freut sich, "dass wir nach knapp zwanzig Jahren nun von einem renommierten Prüfinstitut neutral bestätigt bekommen, dass unsere in den letzten Jahren implementierten Prozessabläufe im Interesse unserer Kunden absolut zuverlässig sind und dass das zertifizierte Qualitätsmanagement unseren Kunden die Gewissheit gibt, die Betreuung ihrer Hauptversammlung in sichere Hände zu legen."

Claudia Schneckenburger, Geschäftsführerin bei Link Market Services ergänzt: "Auch in Zukunft werden wir an unseren Systemen arbeiten, um unseren Kunden weiterhin maßgeschneiderte Angebote für ihre Versammlungen bieten zu können."

Kontakt bei Rückfragen:
Daniela Gebauer
T +49 (0)89-21027 237
E daniela.gebauer@linkmarketservices.de

17.04.2019