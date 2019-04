PNE-Gruppe: Weiterer Verkaufserfolg in den USA DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges PNE-Gruppe: Weiterer Verkaufserfolg in den USA 17.04.2019 / 11:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PNE-Gruppe: Weiterer Verkaufserfolg in den USA - Windpark "Burleigh" an Burke Wind, LLC veräußert - Internationales Geschäft wächst weiter Chicago/Cuxhaven, 17. April 2019 - Die zur international tätigen PNE-Gruppe zählende PNE USA, Inc., hat die Rechte an dem von ihr entwickelten Windparkprojekt "Burleigh" an Burke Wind, LLC veräußert. Das Projekt "Burleigh" befindet sich in der Nähe von Bismarck im amerikanischen Bundesstaat North Dakota. Das Projekt umfasst 24 Landpachtverträge von über 15.000 Hektar mit privaten Landbesitzern in Burleigh und Emmons County. Das Projekt "Burleigh" befindet sich zudem in der Warteposition für den Netzanschluss für 298 MW beim Netzbetreiber MISO. Zuvor konnte die PNE USA bereits das 79,9 MW Projekt "Vivaldi/Stillwater" in Montana erfolgreich an Pattern Development verkaufen. Das Projekt "Vivaldi/Stillwater" wurde im Jahr 2018 im Rahmen eines PPA mit Northwestern Energy vom Käufer errichtet und in Betrieb genommen. Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Ich freue mich über den nächsten Verkaufserfolg in den USA. Dies zeigt ein weiteres Mal, dass die Internationalisierung unseres Geschäfts funktioniert und Früchte trägt. Auch für weitere Projekte in den USA u.a. im Bereich Wind und PV sind wir gut aufgestellt." Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes sein. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen. Kontakte für Rückfragen PNE AG PNE AG Rainer Heinsohn Christopher Rodler Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com 17.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pne-ag.com Internet: http://www.pne-ag.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0, WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 801127 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801127 17.04.2019 ISIN DE000A0JBPG2 DE000A2LQ3M9 DE000A12UMG0 AXC0134 2019-04-17/11:40