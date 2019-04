++ Europäische Aktien handeln trotz optimistischer Daten aus China recht flach ++ DE30 in der Nähe eines wichtigen Widerstands ++ BaFin erstattet Anzeige, Wirecard gewinnt mehr als 3% ++Der Beginn des Handels am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten war recht verhalten, obwohl eine Reihe von chinesischen Daten positiv überraschten. Bevor wir auf die chinesischen Daten zu sprechen kommen, lassen Sie uns mit einem technischen Überblick über den deutschen Leitindex beginnen: Zunächst ist zu bemerken, dass der DE30 in der Nähe einer entscheidenden Widerstandszone gehandelt wird, die etwas über 12.100 Punkte liegt. Rein technisch gesehen könnte dieser Bereich ein großes Hindernis für die Bullen darstellen - 2018 konnte dieses Kursniveau zweimal nicht durchbrochen werden. Unter der Annahme, dass wir bereits einen lokalen Höchststand erreicht haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...