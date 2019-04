Ajax Amsterdam hat am Dienstag in der Fußball Champions League für eine Sensation gesorgt. Im Viertelfinal-Rückspiel besiegte das Ajax-Team Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo mit 2:1. Ajax Amsterdam zeiht damit ins Halbfinale der Königsklasse ein und kassiert gleichzeitig 12 Millionen Euro Prämie. Die Ajax-Aktie macht einen Sprung auf ein neues Allzeithoch, während die Aktie von Juventus Turin um 15 Prozent in den Keller rauscht. Welches Papier ist für den Anleger jetzt die bessere Wahl?

