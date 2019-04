Gestern berichteten wir darüber, dass 14/20 des ATX in New York präsentieren waren. Heute setzt der Index mit weiterem Plus nach. Bei dieser Gelegenheit wieder einmal ein Blick auf den "ATX ohne Faktoren", das sind für mich die 20 grössten Titel des WBI, also ohne Streubesitz- und Rep-Faktor bzw. auch ohne Blick auf die Handelsvolumina. Da sieht es anders aus: OMV ist anders als im ATX vor der Erste Group die Nr.1 (wenngleich knapp), Verbund wäre statt Andritz im ATXFive. Und: Anstelle von SBO, S Immo, Do&Co, FACC und AT&S wären Strabag, Flughafen Wien, Oberbank, RHI Magnesita und EVN im ATX. Morgen ist bereits April-Verfall an den Börsen. Ein Donnerstag, weil der (Kar)Freitag ja börsefrei ist. Im DAX gibt es recht viel Open Interest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...