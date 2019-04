Der LKW-Zulieferer SAF Holland meldete sich am Mittwoch mit einem neuen Auftrag. Und zwar schloss demnach die österreichische Schwarzmüller Gruppe mit SAF Holland einen Vertrag zur "Lieferung von Trailerachsen" ab. Die Vertragsdauer soll demnach 5 Jahre betragen (2019 bis 2023 einschließlich). Erfreulicherweise teilte SAF Holland auch mit, um was für einen Umsatz es da gehen könnte: Der sogenannte "Lifetime-Umsatz" soll einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag erreichen, so SAF Holland. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...