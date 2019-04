DJ PTA-News: Deutsche Balaton AG: Deutsche Balaton AG: Veröffentlichung der Befreiung zur Abgabe eines Pflichtangebots nach dem WpÜGUnternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidelberg (pta027/17.04.2019/13:19) - Bescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 02.April 2019 über eine Befreiung gemäß § 37 Abs. 1 und 2 WpÜG i. V. m. § 9 Satz 1 Nr. 3 WpÜG-Angebotsverordnung



Zielgesellschaft: S&O Agrar AG; Sitz: Leipzig; Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg; ISIN: DE0005236202



Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat mit Bescheid vom 02. April 2019, zugestellt am 05. April 2019, dem mit Schreiben vom 03. August 2017 gestellten Antrag der nachfolgend benannten Antragsteller auf Befreiung von den Pflichten aus § 35 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 WpÜG im Zusammenhang mit der beabsichtigten Sanierung der S&O Agrar AG gemäß § 37 Abs. 1 und Abs. 2 WpÜG i. V. m. § 9 Satz 1 Nr. 3 WpÜG-AV, stattgegeben:



1. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg (Antragstellerin zu 1) 2. VV Beteiligungen Aktiengesellschaft, Heidelberg (Antragstellerin zu 2) 3. DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg (Antragstellerin zu 3) 4. Wilhelm Konrad Thomas Zours, Deutschland (Antragsteller zu 4) (die Antragsteller zu 1-4 zusammen im Folgenden auch bezeichnet als "die Antragsteller")



Der Tenor und die wesentlichen Gründe für die mit Auflagen und unter Widerrufsvorbehalten erteilte Befreiung werden nachfolgend wiedergegeben.



Der Tenor des Bescheids lautet wie folgt:



1. Die Antragsteller werden gemäß § 37 Abs. 1 und 2 WpÜG i.V.m. § 9 Satz 1 Nr. 3 WpÜG-Angebotsverordnung jeweils für den Fall, dass sie in Folge des Wirksamwerdens der im Insolvenzplan des Insolvenzverwalters in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der S&O Agrar AG, Leipzig (Amtsgericht Leipzig 401 N 1001/16), Rechtsanwalt Dr. Christoph Alexander Jacobi, vorgesehenen Kapitalerhöhungen



(i) um EUR 113.400,00 auf EUR 151.200,00 oder



(ii) um EUR 1.086.600,00 auf EUR 1.237.800,00



die Kontrolle über die S&O Agrar AG, Leipzig, erlangen sollten, von den Pflichten, nach § 35 Abs. 1 Satz 1 WpÜG die Kontrollerlangung zu veröffentlichen, nach § 35 Abs. 2 Satz 1 WpÜG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Angebotsunterlage zu übermitteln und nach §§ 35 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. 14 Abs. 2 Satz 1 WpÜG ein Pflichtangebot zu veröffentlichen, befreit.



2. Ich behalte mir vor, diesen Befreiungsbescheid jeweils in folgenden Fällen zu widerrufen:



a) Der unter vorstehender Ziffer 1 beschriebene Insolvenzplan wird nicht bis zum 30.06.2019 rechtskräftig.



b) Die Durchführung der unter vorstehender Ziffer 1 beschriebenen Kapitalerhöhungen wird nicht bis zum 31.10.2019 im Handelsregister eingetragen.



c) Die unter vorstehender Ziffer 1 beschriebenen Kapitalerhöhungen werden nicht vollständig gezeichnet.



d) Die Sanierungsmaßnahmen werden aus anderen Gründen nicht, wie im Insolvenzplan nach Ziffer 1 dieses Tenors vorgesehen, durchgeführt.



3. Die Befreiung ergeht unter folgenden Auflagen:



a) Die Antragsteller haben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unverzüglich spätestens bis zum 30.07.2019 den Eintritt der Rechtskraft des Insolvenzplans gemäß vorstehender Ziffer 1 durch Vorlage geeigneter Unterlagen (z.B. Ausfertigung des Planbestätigungsbeschlusses mit Rechtskraftvermerk) nachzuweisen.



b) Die Antragsteller haben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unverzüglich spätestens bis zum 30.11.2019 durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen, in welchem Umfang die unter vorstehender Ziffer 1 beschriebenen Kapitalerhöhungen durchgeführt wurden.



c) Die Antragsteller haben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unverzüglich spätestens bis zum 30.11.2019 durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen, in welchem Umfang die Antragstellerin zu 1) nach Durchführung der unter vorstehender Ziffer 1 beschriebenen Kapitalerhöhungen an der Zielgesellschaft beteiligt ist.



4. Für die positive Entscheidung über den Befreiungsantrag ist von den Antragstellern eine Gebühr zu entrichten.



Gründe



A. Sachverhalt



I. Zielgesellschaft



Zielgesellschaft ist die S&O AGRAR AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz Leipzig, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter der Handelsregisternummer HRB 28026 (folgend " Zielgesellschaft").



Das Grundkapital der Zielgesellschaft beträgt derzeit EUR 3.780.000,00. Nach der Satzung der Zielgesellschaft ist es in 3.780.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Die Aktien der Zielgesellschaft sind unter der ISIN DE0005236202 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.



Durch Beschluss des Amtsgerichts Leipzig vom 02.08.2016 zum Aktenzeichen 401 IN 1001/16 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Zielgesellschaft eröffnet (folgend " Eröffnungsbeschluss"). Am 16.09.2016 wurde die Auflösung der Zielgesellschaft im Handelsregister eingetragen. Der Eröffnungsbeschluss wurde am 29.08.2016 dahingehend berichtigt, dass das Amtsgericht die Zielgesellschaft nichtmehr als von den Vorständen Svetlana Brake, geb. Gashkova und Herrn Alfred August Neimke vertreten ansieht. Dem Gericht lägen Unterlagen vor, aus denen hervorginge, dass die Zielgesellschaft seit spätestens Ende 2013 führungslos ist.



Zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Zielgesellschaft bestellte das Amtsgericht Leipzig Rechtsanwalt Dr. Christoph Alexander Jacobi, Leipzig (folgend " Insolvenzverwalter").



Die Zielgesellschaft hat im Jahr 2008 eine Wandelanleihe über bis zu EUR 756.000,00 EUR ausgegeben (folgend " Wandelanleihe 2008/2013"). Von den Gläubigern dieser Wandelanleihe wurden EUR 239.510,75 (einschließlich aufgelaufener Zinsen) zur Insolvenztabelle angemeldet und festgestellt. Hiervon hält die Antragstellerin zu 1) EUR 218.902,76 (einschließlich aufgelaufener Zinsen). Zudem hält die Antragstellerin zu 1) gegenwärtig 69.378 Aktien der Zielgesellschaft. Dies entspricht einem Stimmrechtsanteil in Höhe von 1,84 %.



Laut den Angaben im Jahresabschluss zum Geschäftsjahr der Zielgesellschaft vom 02.08.2017 bis zum 01.08.2018 (folgend " Jahresabschluss 2018") betreibt die Zielgesellschaft kein operatives Geschäft. Sie beschäftigt keine Mitarbeiter.



II. Antragsteller



Bei den Antragstellerinnen zu 1) bis 3) handelt es sich ebenfalls um Aktiengesellschaften nach deutschem Recht. Sitz der Antragstellerinnen zu 1) bis 3) ist jeweils Heidelberg. Sie sind im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 338172 (Antragstellerin zu 1)), HRB 337147 (Antragstellerin zu 2)) und HRB 705381 (Antragstellerin zu 3)) eingetragen.



Das Grundkapital der Antragstellerin zu 1) beträgt EUR 116.404 und ist eingeteilt in 116.404 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie.



Die Antragstellerin zu 2) hält unmittelbar 66.369 Aktien der Antragstellerin zu 1). Dies entspricht einer Beteiligung von rund 57.02 % der Stimmrechte der Antragstellerin zu 2).



Das Grundkapital der Antragstellerin zu 2) beträgt 50.000 EUR und ist in 50.000 Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 eingeteilt. Alleinige Aktionärin der Antragstellerin zu 2) ist die Antragstellerin zu 3).



Das Grundkapital der Antragstellerin zu 3) beträgt 52.000 EUR und ist in 26.000 Stückaktien eingeteilt. Hiervon hält der Antragsteller zu 4) 94,5 %.



lll. Begutachtung der Zielgesellschaft



Im Auftrag der Antragstellerin zu 1) hat die WBS Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (folgend " Gutachterin") die Plausibilität des Businessplans der Zielgesellschaft überprüft. Hierzu hat die Gutachterin die Unternehmenslage der Zielgesellschaft analysiert, um deren Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit zu beurteilen. Ihr Gutachten vom 04.07.2017 hat die Gutachterin am 28.02·.2019 aktualisiert und an die überarbeite Businessplanung der Zielgesellschaft angepasst (folgend " Gutachten"). Die Gutachterin kommt zu dem Ergebnis, dass das zukünftige Unternehmenskonzept der Zielgesellschaft mittel- und langfristig tragfähig ist. Wegen der zum 30.06.2016 bestehenden Überschuldung sei die Fortführungsprognose ohne die geplanten Sanierungsmaßnahmen allerdings negativ.



IV. Gegenwärtige wirtschaftliche Lage der Zielgesellschaft



Im Eröffnungsbeschluss stellt das Amtsgericht Leipzig fest, dass die Zielgesellschaft zahlungsunfähig und überschuldet ist.



Im Jahresabschluss 2018 der Zielgesellschaft führt der Vorstand der Zielgesellschaft im Lagebericht u.a. Folgendes aus:



"Die Gesellschaft ist gegenwärtig zahlungsunfähig und überschuldet."



Der Jahresabschluss zum 01.08.2016 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 767.340,99 aus. Im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 01.08.2016 hat die Zielgesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 32.769,83 erwirtschaftet. Zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 4.514.571,16 führte dies zu einem Bilanzverlust in Höhe von EUR 4.547.340.99.



Nach den Angaben im Jahresabschluss 2018 weist die Zielgesellschaft aufgrund eines Jahresfehlbetrages in Höhe von EUR 78.131,36 zum 01.08.2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 881.846,82 aus.



Die Passivseite der Bilanz der Zielgesellschaft zum 01.08.2018 weist neben (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresApril 17, 2019 07:19 ET (11:19 GMT)Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 363.061,06 und Rückstellungen in Höhe von EUR 39.728,00 sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 331.942,28 und Verbindlichkeiten aus Anleihen in Höhe von EUR 221.312,00 aus. Demgegenüber stand ein Aktivvermögen in Höhe von EUR 74.196,52.



IV. Sanierungskonzept und Sanierungsbeiträge der Antragsteller



Der Insolvenzverwalter hat am 19.11.2018 einen Insolvenzplan beim Amtsgericht Leipzig eingereicht (folgend "Insolvenzplan"). Am 07.02.2019 hat die Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan einstimmig zugestimmt.



Wesentliches Element des Insolvenzplans ist einerseits die Entschuldung der Zielgesellschaft und andererseits ein Kapitalschnitt. Um den Kapitalschnitt durchzuführen soll das Grundkapital der Zielgesellschaft zunächst über eine vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) im Verhältnis 100:1 von 3.780.000,00 EUR auf EUR 37.800,00 herabgesetzt werden (folgend " Kapitalherabsetzung"). Zugleich wird das auf EUR 37.800,00 herabgesetzte Grundkapital gegen Bareinlage um EUR 113.400,00 auf EUR 151.200,00 erhöht durch Ausgabe von 113.400 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (folgend " Kapitalerhöhung I"). Den Aktionären wird das Bezugsrecht auf die neuen Aktien entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital gewährt, entsprechend einem Bezugsverhältnis von 1:3. Alle nicht von Bezugsberechtigten gezeichneten Aktien werden von der Antragstellerin zu 1) übernommen. Sodann soll eine weitere Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von EUR 1.086.600,00 (folgend " Kapitalerhöhung II") durch Ausgabe von 1.086.600 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Altaktionäre durchgeführt werden. Zum Bezug der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung II sollen ausschließlich die Gläubiger der von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelanleihe 2008/2013 zugelassen werden, die im Insolvenzverfahren eine Forderung angemeldet haben und deren Forderung zur Tabelle festgestellt wurde. Alle nicht von Bezugsberechtigten gezeichneten Aktien werden wiederum von der Antragstellerin zu 1) übernommen. Der Insolvenzplan weist ausdrücklich darauf hin, dass dies zur Folge hat, dass die Antragstellerin zu 1) die Kapitalerhöhung II mehrheitlich zeichnen kann. Die Antragstellerin zu 1) sei nur unter dieser Voraussetzung bereitgewesen, an der Kapitalerhöhung II teilzunehmen.



Die Antragstellerin zu 1) hat sich zudem bereiterklärt, bei Wirksamkeit des Insolvenzplans der Masse einen Betrag in Höhe von bis zu EUR 60.000,00 zur Verfügung zu stellen und diesen Betrag bereits auf ein Anderkonto des Insolvenzverwalters eingezahlt. Dieser Betrag soll nach dem Insolvenzplan zur Abgeltung möglicher Aktiva und zur Finanzierung des Insolvenzplans dienen.



Nach den Angaben der Antragsteller verfolgen sie mit ihren Sanierungsbemühungen das Ziel, es der Zielgesellschaft zu ermöglichen, sich wieder als Beteiligungsgesellschaft zu betätigen. Durch das der Zielgesellschaft im Rahmen der Sanierung seitens der Antragstellerin zu 1) zugeführte Kapital werde die Zielgesellschaft in die Lage versetzt, ihre neue Geschäftstätigkeit zu finanzieren.



Nach dem Insolvenzplan sollen die Gläubiger der Zielgesellschaft aus dem Betrag abgefunden werden, der nach Abzug der Masseverbindlichkeiten von den von der Antragstellerin zu 1) zur Verfügung gestellten EUR 60.000,00 verbleibt. Nach derzeitigem Sachstand stünde danach ein Betrag von EUR 24.277,36 zur Auszahlung an die Gläubiger zur Verfügung. Dies würde einer Quote von 3,4 % entsprechen. Den Gläubigern der Zielgesellschaft wird im Insolvenzplan eine Fixquote von lediglich 0,5 % zugesichert. Dies entspricht einem Betrag von EUR 3.569,50, der ggf. zu Lasten der im Rahmen der zugeführten Mittel geht.



Die Auszahlung der Quote ist zwei Wochen nach rechtskräftiger Planbestätigung fällig. Durch die quotale Zahlung an die Gläubiger wird die Zielgesellschaft von ihren rechtlichen Verbindlichkeiten aus der Zeit vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, sämtlichen Zinsen aus diesen Verbindlichkeiten sowie den Kosten der Teilnahme am Verfahren gegenüber den Gläubigern befreit. Diese Befreiung gilt auch gegenüber Gläubigern, die dem Insolvenzplan widersprochen haben.



V. Geplante künftige wirtschaftliche Situation der Zielgesellschaft



Die Zielgesellschaft geht davon aus, dass ihr im August 2019 im Zuge der Kapitalerhöhungen I und II liquide Mittel in Höhe von EUR 1.100.000,00 netto zufließen.



Die Zielgesellschaft plant diese Mittel überwiegend in Wertpapiere (sowohl börsen- notierte, also auch nicht börsennotierte) zu investieren. Die Gutachterin führt in diesem Zusammenhang auf S. 6 des Gutachtens Folgendes aus:



"Die S&O (Anmerkung: entsprechend der Definition auf dem Deckblatt des Gutachtens die Zielgesellschaft) plant im Rahmen ihrer finanziellen Sanierung ihre Aktivitäten als Beteiligungsgesellschaft auszubauen. Als solche plant sie durch Investitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Wertpapiere, die ein gutes Chance/Risikoverhältnis ausweisen, Erträge von 15 % p.a. aus dem zu investierenden Kapital zu erwirtschaften."



Die Gutachterin geht in ihrem Gutachten davon aus, dass das von der Zielgesellschaft erstellte Konzept deren mittel- und langfristige Fortführung ermöglicht.



In diesem Zusammenhang führt die Gutachterin auch aus, dass es Beteiligungsgesellschaften durchaus gelingen kann, Erträge in Höhe von 15 % p.a. aus dem investierten Kapital zu erwirtschafte. So habe die Antragstellerin zu 1) im Zeitraum von 2012 bis 2016 sogar eine durchschnittliche Eigenkapitalverzinsung von 16,5 % p.a. erreicht.



Die Gutachterin weist darauf hin, dass im Rahmen der geplanten Tätigkeit der Zielgesellschaft als Beteiligungsgesellschaft weder Material- noch Personalaufwendungen anfallen. Der Großteil der Ausgaben fallen danach für die Kosten der Börsennotierung, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Insolvenzverfahrens sowie Vergütung des Aufsichtsrats und des Vorstands an.



Dem am 28.02.2019 aktualisierten Gutachten liegen folgende geplante Erträge und



Ausgaben zu Grunde:



Erträge Ausgaben 2019 EUR 19.222 EUR 113.533,00 2020 EUR 165.000,00 EUR 93.230,00 2020 EUR 165.000,00 EUR 93.230,00 2021 EUR 165.000,00 EUR 93.230,00 Die Planung der Zielgesellschaft berücksichtigt zudem die Veränderung der Passivseite ihrer Bilanz durch die gestaltenden Wirkungen des Insolvenzplans. Mit Wirksamkeit des Insolvenzplans verringern sich die Verbindlichkeiten der Zielgesellschaft nach deren Planung im August 2019 von EUR 916.15,00 auf EUR 182.455,00. Die Planung der Zielgesellschaft geht zudem davon aus, dass diese ab August 2019 über ein Eigenkapital in Höhe von EUR 974.841,00 verfügt.



VI. Anträge



Mit Schreiben vom 03.08.2017, eingegangen am 03.08.2017 beantragen die Antragsteller,



"gemäß § 37 Abs. 1 und 2 WpÜG in Verbindung mit § 9 Satz 1 Nr. 3 WpÜG Angebotsverordnung für den Fall, dass sie in Folge einer der in einem rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan im Insolvenzverfahren über das Vermögen der S&O AGRAR AG, Leipzig, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 28026, vorgesehenen und durchgeführten Kapitalerhöhungen, im Hinblick auf die Antragsteller zu 24 in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG, die Kontrolle über die S&O ARGRAR AG, Leipzig, erlangen, von den Pflichten nach § 35 Abs. 1 Satz 1 WpÜG die Kontrollerlangung zu veröffentlichen, nach § 35 Abs. 2 Satz 1 WpÜG der Bundesanstalt eine Angebotsunterlage zu übermitteln und nach § 35 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 1 WpÜG ein Pflichtangebot zu veröffentlichen, befreit zu werden."



Die Antragsteller sind der Ansicht, dass aufgrund der beabsichtigten Sanierung eine Befreiung gern. § 37 Abs. 1 und Abs. 2 WpÜG i.V.m. § 9 Satz 1 Nr. 3 WpÜG-Angebotsverordnung gerechtfertigt ist. Die Zielgesellschaft sei sowohl sanierungsbedürftig als auch sanierungsfähig. Die Antragsteller leisteten auch einen erheblichen Beitrag zur Sanierung der Zielgesellschaft.



Die Antragsteller wurden am 25. und 29.03.2019 zu den Widerrufsvorbehalten und Auflagen telefonisch angehört. Die Antragsteller erklärten sich mit der telefonischen Anhörung einverstanden und erhoben keine Einwände gegen die Nebenbestimmungen.



B. Rechtliche Würdigung



Den Anträgen war stattzugeben.



I. Zulässigkeit



Die Anträge der Antragsteller sind zulässig. Insbesondere sind sie fristgerecht gestellt.



Gemäß § 8 Satz 2 WpÜG-Angebotsverordnung kann ein Antrag nach § 37 WpÜG schon vor der Erlangung der Kontrolle über die Zielgesellschaft und innerhalb von sieben Kalendertagen nach dem Zeitpunkt gestellt werden, zu dem der Bieter Kenntnis davon hat oder nach den Umständen haben musste, dass er die Kontrolle über die Zielgesellschaft erlangt hat. Da die Antragsteller derzeit noch keine Kontrolle an der Zielgesellschaft haben (vgl. Ziffer B II. 1. unten), sind die Anträge fristgerecht gestellt worden.



Über den Antrag konnte auch vor dem Kontrollerwerb der Antragsteller entschieden werden. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Kontrollerlangung als vorhersehbar (BT-Drs. 14/7034 v. 05.10.2001, S. 81) und aus Gründen der Sicherstellung der ernsthaften Bereitschaft zum Kontrollerwerb als sehr (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresApril 17, 2019 07:19 ET (11:19 GMT)