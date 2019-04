Zürich (awp) - Der Lebensmittelkonzern Nestlé publiziert am Donnerstag, 18. April die Umsatzzahlen zum ersten Quartal 2019. Zum AWP-Konsens haben insgesamt elf Analysten beigetragen. Q1 2019E (in Mrd Fr.) AWP-Konsens Q1 2018A Umsatz 22,0 21,3 (in %) Q4 2018A Organisches Wachstum 2,6 3,7 Mengenwachstum (RIG) 1,6 2,8 ...

