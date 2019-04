Dow Jones - Mindestvoraussetzung erfüllt, folgt die Kür?

Bastian Galuschka,

Die Geduld hat sich ausgezahlt, der Dow Jones Industrial Average hat das Mindestziel in Form eines neuen Zwischenhochs über 26.487 Punkten im gestrigen Handel erreicht. Bislang zeigt der Index keine große Schwäche, notiert vorbörslich erneut im Plus. Das Ziel bei 26.600 Punkten ist nun nicht mehr weit entfernt und würde das vorgestellte Setup perfektionieren. Zu gierig sollten Anleger angesichts der bereits absolvierten Strecke auf der anderen Seite auch nicht werden. Auch sind die Osterfeiertage nicht mehr weit entfernt. Tradinggewinne im Vorfeld zu realisieren, wäre also durchaus plausibel. Wer nicht direkt verkaufen möchte, kann das gestrige Tagestief bei 26.397 Punkten nun bereits für aggressive Stoppabsicherungen verwenden. Fällt der Index darunter, wäre das starke Aufwärtsmomentum zumindest unterbrochen.

Trader, die das Long-Setup dennoch voll durchziehen möchten, sollten heute, aber auch morgen, auf potenzielle Umkehrkerzen im Tageschart achten. Wird die heute zu erwartende positive Eröffnung beispielsweise komplett wieder abverkauft, wäre dies ein erstes Warnzeichen.

