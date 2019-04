Beim Kampf gegen steigende Schulden bevorzugt die Deutsche Bahn den Verkauf ihrer Nahverkehrstochter Arriva an Investoren als Lösung.

Die Deutsche Bahn favorisiert im Kampf gegen steigende Schulden einem Konzerndokument zufolge den vollständigen Verkauf der Nahverkehrstochter Arriva an Investoren. Zwar wolle der Konzern auch einen Börsengangs prüfen, heißt es in der vom Vorstand formulierten Begründung zum Beschluss des Aufsichtsrates, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag.

Allerdings sei ein vollständiger Verkauf von Arriva oder die Abgabe von Anteilen zu präferieren. Bei einem Mehrheitsverkauf würden auch die Schulden von gut einer Milliarde Euro der Nahverkehrstochter aus der Bahn-Bilanz genommen. Zudem würden bei Abgabe lediglich eine Minderheit von Arriva "die Chancen eines Verkaufs deutlich geringer". Die Bahn lehnte einen Kommentar zu dem Dokument ab.

Der Aufsichtsrat hatte im März den Vorstand beauftragt, Optionen zur Begrenzung der Schulden von derzeit fast 20 Milliarden Euro vorzulegen. Die Bahn muss bis 2023 eine Lücke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...