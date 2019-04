Laut der EU-Bankenaufsicht EBA haben Behörden in Dänemark und Estland im Geldwäscheskandal um das dänische Geldhaus Danske Bank kein EU-Recht verletzt.

Behörden in Dänemark und Estland haben laut der EU-Bankenaufsicht EBA im Geldwäscheskandal um das dänische Bankhaus Danske Bank kein EU-Recht verletzt. Daher sei die Untersuchung darüber abgeschlossen, teilte die EBA am Mittwoch mit. Ihr Führungsgremium, in dem Vertreter der Aufsichtsbehörden der 28 EU-Länder sitzen, ...

