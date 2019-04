Das Handelsbilanzdefizit der USA ist überraschend geschrumpft. Es verringerte sich um 3,4 Prozent. So gering war es seit Juni 2018 nicht mehr.

Inmitten des Zollstreits mit China ist das Handelsbilanzdefizit der USA im Februar überraschend zurückgegangen. Es verringerte sich um 3,4 Prozent auf 49,4 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. So gering war die Lücke zwischen Importen und Exporten seit Juni 2018 nicht mehr. Während die Ausfuhren um 1,1 Prozent auf 209,7 Milliarden Dollar zulegten, stiegen die Einfuhren nur um 0,2 Prozent auf 259,1 Milliarden Dollar.

US-Präsident Donald Trump ist das Defizit ein Dorn im Auge. Er kritisierte ...

