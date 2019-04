Most Actives des Handelstages:: K+S Call MF8V6R (http://bit.ly/2DhD7md) Freenet Call DDR8QR (http://bit.ly/2Ugiw7q) Wirecard Call CU8HJ8 (http://bit.ly/2Iz5yzz) Auch nach dem Halbjahreshoch des Dax am Vortag scheint die Rallye noch nicht vorbei zu sein. "erhöhte Risikobereitschaft infolge nachlassender Konjunktursorgen" attestieren Händler dem Markt. Daten aus China untermauerten diese Einschätzung: Die Wirtschaft der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft wuchs im ersten Quartal mit 6,4 Prozent stärker als erwartet. Dax Spitzenreiter war die Wirecard. Die Bafin ermittelt wegen Marktmanipulation. Aber eben nicht gegen Wirecard - sondern gegen die beteiligten Journalisten. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß