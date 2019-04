Am Mittwoch meldete der Windturbinenhersteller Nordex einen weiteren Auftrag von einem Stammkunden über die Lieferung eines 198-Megawatt-Windpark in Lateinamerika. Nach all den bereits verkündeten Großaufträgen sowie weiteren kleineren und mittleren Projekten seit Anfang Januar, insbesondere in Deutschland und Frankreich, hatte dieser doch eine ganz besondere Bedeutung: Der Auftrag sorgte dafür, dass Nordex das erste Quartal 2019 mit Auftragseingängen in einem Umfang von mehr als einem Gigawatt ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...