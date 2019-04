Wenn Vermieter wegen Eigenbedarf kündigen, gibt es oft Streit. Sind Mieter krank oder haben Kinder, dürfen sie manchmal bleiben. Täuscht der Vermieter den Bedarf nur vor, kann ihn das viel kosten.

Vermieter stehen derzeit am Pranger. Wer etwa Mietern kündigt, um die Wohnung selbst zu nutzen, wird angefeindet. Für Kritiker ist der Eigenbedarf nur ein Trick, um missliebige Mieter loszuwerden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Mittwoch über zwei Fällen verhandelt, bei denen die Mieter einer Kündigung wegen Eigenbedarf widersprochen haben. Die Mieter gingen von einem sozialen Härtefall aus und wollten nicht ausziehen. Entscheidungen zu beiden Fällen will der Bundesgerichtshof am 22. Mai verkünden. In der Verhandlung zeichnete sich ab, dass der BGH die Urteile der Vorinstanzen aufheben wird. Die Richter vermissten eine gründliche Prüfung der Einzelfälle. Grundsätzlich werde bei Eigenbedarfskündigungen zu schematisch entschieden.

Im ersten BGH-Fall wehrt sich eine 80-jährige Mieterin einer Dreizimmerwohnung in Berlin. Sie ist dement und würde sich nach eigenen Angaben woanders nicht zurechtfinden. Der Vermieter wohnt mit seiner vierköpfigen Familie derzeit in einer Zweizimmerwohnung. Ein weiteres Kind kommt demnächst dazu. Er will daher die größere Wohnung für sich und seine Familie. Das Landgericht Berlin entschied, dass der Vermieter die Wohnung vorerst nicht räumen dürfe, eben weil die Mieterin dement sei (VIII ZR 180/18).

Im zweiten Fall hielt das Landgericht Halle einen Umzug für zumutbar, obwohl unter anderem einer der Mieter an Parkinson erkrankt ist (VIII ZR 167/17). Die Eigentümerin hatte Eigenbedarf für sich und ihren Lebensgefährten angemeldet, auch weil die Wohnung näher am Wohnort ihrer pflegebedürftigen Großmutter liege. Inzwischen ist die pflegebedürftige Seniorin tot. Die Mieter halten den Eigenbedarf daher für vorgeschoben.

Laut Gesetz liegt ein Härtefall vor, wenn der Mieter nachweislich keine bezahlbare Ersatzwohnung finden kann. Es gibt eine Reihe von Szenarien, die Gerichte als Härtefälle anerkennen:1. Krankheit: Wenn für kranke Mieter kein Umzug zumutbar ist, dürfen sie wohnen bleiben. Ob der Umzug unzumutbar ist, hängt wie bei den beiden BGH-Verfahren vom Einzelfall ab. Nicht nur körperliche Beschwerden, sondern auch psychische Erkrankungen können eine Kündigung verhindern. Wenn beispielsweise bei einer schwer depressiven Mieterin Suizidgefahr besteht, ist ein Umzug unzumutbar, urteilte das Amtsgericht München (433 C 19586/17). In dem Verfahren ...

