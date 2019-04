Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer fordert einen niedrigeren Steuersatz für ICE-Tickets der Deutschen Bahn. Der Vorschlag offenbart vor allem eins: Der Bundesregierung fehlt eine Gesamtstrategie.

Der Vorschlag von Andreas Scheuer überrascht gleich in mehrfacher Hinsicht. Der Bundesverkehrsminister will Bahnfahren günstiger machen. Seine Idee: Fahrgäste sollen künftig nur sieben statt 19 Prozent für ein Fernverkehrsticket zahlen. So soll der Zug attraktiver werden - aus Gründen des Umweltschutzes.

Eigentlich gibt es gute Argumente für seinen Vorschlag: Zugfahren schont die Umwelt mehr als eine Fahrt im eigenen Verbrenner-Pkw. Zumindest dann, wenn die Züge mit Ökostrom fahren. Das zumindest verspricht die Deutsche Bahn im Fernverkehr.

Doch zum einen überrascht der Zeitpunkt: Die Deutsche Bahn hat gerade erst einen Rekord bei den Fahrgastzahlen für das Jahr 2018 vermeldet. 148 Millionen Menschen stiegen im ...

