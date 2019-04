Überall da, wo es notwendig ist, hochempfindliche Analogsignale von etwa analogen Sensoren zu verstärken und in Digitalsignale umzuwandeln, kommen Analog-Front-Ends (AFE) zum Einsatz. Das AFE von JRC vereint mehrere Funktionen in einem Baustein: Das sind ein programmierbarer Instrumentierungsverstärker mit zwei voll-differenziellen Eingängen, ein Sigma-Delta-basierender A/D-Wandler (ADC), eine digitale Schnittstelle zur Kommunikation mit der MCU sowie ein Konfigurationsregister.

Mit hoher differenzieller und integraler Linearität verarbeitet das AFE nahezu jedes analoge Signal im µV- oder mV-Bereich mit einem guten Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und niedrigen Klirrverzerrungen. Damit eignet es sich für Anwendungen im Bereich Embedded und IoT wie beispielsweise in der Druck-Sensorik oder Batteriediagnose bei kleinsten Signalen im AC-Bereich wie gleichspannungsfreien Signalen in der AC-Impedanzmessung.

Anforderungen an die Analog-Front-Ends

Operationsverstärker (OPs), die in Analog-Front-Ends zum Einsatz kommen, sollten immer über die folgenden Parameter verfügen:

eine niedrige Offsetspannung: Offset und Offsetdrift verstärken nichtlineare Spannungsanteile im Ausgang des OPs und verfälschen so das verstärkte Signal

geringes Spannungsrauschen: Die Rauschspannung pro Hertz hängt von der Bandbreite des Signals ab (nV/v(Hz)); auch sie wird mit dem Signal verstärkt

hohe Gleichtaktunterdrückung (CMRR, Common Mode Rejection Ratio), um elektrische Störsignale auf beiden Signaleingängen des OPs zu unterdrücken, sodass sie das Messsignal nicht beeinflussen

Rail-to-Rail im Ein- und Ausgang (RRIO, Rail-to-Rail-Input and -Output), vor allem in Schaltungen mit kleinen Versorgungsspannungen, um den maximalen Störspannungsabstand zu erhalten und so Eingangssignale fehlerfrei bis zur negativen oder positiven Versorgung zu übertragen

Man unterscheidet prinzipiell drei Topologien für Operationsverstärker:

Der nichtinvertierende Verstärker ist die simpelste Form eines OPs. Sein einfacher Aufbau geht mit einem geringen Bauteilbedarf und einer niedrigen Leistungsaufnahme einher. Problematisch ist jedoch, dass nichtinvertierende Verstärker auch Gleichtaktsignale sowie Rauschen am Eingang des OPs verstärken. Im Industriebereich können Störungen und Rauschen so erheblich sein, dass sie das Nutzsignal überlagern. Deshalb empfiehlt es sich, ein Filter zu verwenden, das die Signalanteile unterdrückt, die an beiden OP-Eingängen liegen.

Der Differenzverstärker verstärkt ...

