Italienische Banken wollen Insidern zufolge am Donnerstag über den jüngsten Rettungsplan für das angeschlagene Geldhaus Banca Carige beraten. Es gehe darum, ob sich die Institute an der Seite eines Investment-Fonds des US-Vermögensverwalters BlackRock an der Krisenbank beteiligen, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte das Institut mit Sitz in Genua zu Jahresbeginn ...

