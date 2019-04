Lieferwagen und Transporter von Handwerkern sollen rollen. Von politischer Seite werden sie als wichtiger Bestandteil für das Räderwerk der heimischen Wirtschaft gewertet. Damit die Fachbetriebe mit ihrem Fuhrpark Kurs halten können, sollen ihre Fahrzeuge in die komfortable Lage versetzt werden, auch mit einem betagten Dieselantrieb weiterhin alle innerstädtische Straßen nutzen zu dürfen. So ergibt sich für den Elektrofachbetrieb zum einen die Möglichkeit, in seiner Region eine Ausnahmegenehmigung für jedes einzelne Vehikel mit Schadstoffklasse Euro 5 oder älter zu beantragen, falls Umweltzonen und sonstige Zufahrtsbeschränkungen ausgewiesen sind. Eine solche Praxis besteht bereits, seit Umweltzonen eingerichtet wurden. Sie ist meist mit einer Gebühr verbunden, die beträchtlich sein kann.

Wird Hardware-Nachrüstung möglich?

Die für die Umwelt bessere Alternative ist ebenfalls mit Kosten verbunden: den Transporter im Handwerkerfuhrpark durch eine Hardware-Nachrüstung zu modernisieren, sofern das technisch möglich ist. Dafür stellt das Bundesverkehrsministerium seit Januar 2019 mehr als 330?Mio. Euro Förderung bereit, damit Transporter bis 3,5?t bzw. 7,5?t (zulässiges Gesamtgewicht) aus älteren Baujahren (Bild?1) wegen ihrer hohen Emissionen nachgerüstet werden können. Das soll den NOx-Ausstoß (Stickoxide) je nach Modell um bis zu 85?% reduzieren.

An die Subvention des Verkehrsministeriums sind Bedingungen geknüpft. Dazu gehört, dass der Handwerksbetrieb im Umkreis einer vom Fahrverbot betroffenen Metropole seinen Sitz hat und eine gewisse Häufigkeit anfallender Aufträge nachweisen kann. Zudem muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) für das Nachrüstsystem bestehen. Für den Antrag zur Kostenbeteiligung ist die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen zuständig (www.bav.bund.de). Zur Nachrüstung eines Transporters bis 3,5?t entstehen laut Ministerium Kosten zwischen 4000?€ und 8000?€, bei einem 7,5-Tonner zwischen 6000?€ und 12.000?€. Den Zuschuss pro Fahrzeug hat das Ministerium auf maximal 3800?€ bzw. 5000?€ limitiert. Er soll abhängig von der Unternehmensgröße sein.

Nachrüster entwickeln erst

Selbst für Experten der Fahrzeugbranche drängen sich durch die Neuregelung zur Nachrüstung viele Fragen auf. Hier nur einige Aspekte:

Um die Abgase sauberer zu bekommen, muss die Regelung im nachgerüsteten Abgasstrang exakt auf die Motorsteuerung abgestimmt sein - bei unterschiedlichen Betriebszuständen. Die Kennwerte des Motors gehörten bislang jedoch zu den Betriebsgeheimnissen der Hersteller und wurden nur in begrenztem Umfang den Entwicklern der Zubehörindustrie zugänglich gemacht. Nicht alle Fahrzeughersteller zeigen sich jetzt offen für Anfragen der derzeit vier namhaften Hardware-Nachrüster.

Eine Serienproduktion für erforderliche Nachrüstteile konnte es bis zu Beginn dieses Jahres noch nicht geben. Bis dahin war nicht einmal definiert, welche Kriterien und Leistungsziele zu erfüllen sind, damit die geforderte Schadstoffreduktion eintritt. Zudem bestehen keine Erfahrungen aus einer Massenfertigung.

Als rechtlich problematisch gilt, wer für einen etwaigen Motorschaden aufkommen soll - der möglicherweise erst nach geraumer Betriebsdauer des modernisierten Abgasstrangs auftreten könnte. Die Reduzierung von NOx bewirkt nach Expertenmeinung Probleme, die sich z.?B. in einem höheren Verbrauch oder einer Leistungsminderung zeigen können. Dies würde den zugesicherten Leistungsumfang des zugelassenen Fahrzeugs tangieren.

Die beträchtliche Investition in die Modernisierung des Gebrauchtwagens führt nicht automatisch zur Wertsteigerung. Experten weisen zudem auf die Tatsache hin, dass beispielsweise ein gemäß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...