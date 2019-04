Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz -0,47% auf 42,76, davor 6 Tage im Plus (7,24% Zuwachs von 40,06 auf 42,96), Palfinger -0,86% auf 28,9, davor 5 Tage im Plus (7,56% Zuwachs von 27,1 auf 29,15), SW Umwelttechnik -8,33% auf 19,8, davor 5 Tage im Plus (52,11% Zuwachs von 14,2 auf 21,6), AT&S -0,36% auf 16,74, davor 3 Tage im Plus (4,8% Zuwachs von 16,03 auf 16,8), Lenzing0% auf 103, davor 3 Tage im Plus (6,51% Zuwachs von 96,7 auf 103). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Semperit 14,1 (MA200: 14,04, xU, davor 558 Tage unter dem MA200), Telekom Austria 6,83 (MA200: 6,81, xU, davor 23 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: AB Effectenbeteiligungen (bester mit -56,14%), AB Effectenbeteiligungen ...

