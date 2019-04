Tagesausblick für 18.4.: DAX hangelt sich nach oben. Autowerte geben Gas!

Richard Pfadenhauer,

Die europäischen Aktienmärkte schoben sich heute weiter nach oben. Überraschend gute Wirtschaftsdaten aus China stützten ebenso wie gute Zahlen von PepsiCo. So verbesserten sich DAX und EuroStoxx50 im Tagesverlauf um jeweils rund 0,45 Prozent auf 12.160 Punkte beziehungsweise 3.480 Punkte. Am Anleihemarkt gab es derweil wenig Bewegung. Die Rendite für langfristige Bundesanleihen stabilisierte sich bei 0,07 Prozent. Gold, Silber und der Ölpreis zeigten sich ebenfalls stabil.

Unternehmen im Fokus

Daimler zeigt sich für China weiterhin optimistisch. Das nahmen einige Anleger zum Anlass einzusteigen. Ein guter Ausblick des französischen Stahlkonzerns Vallourec gab den deutschen Stahltiteln Salzgitter und ThyssenKrupp deutlichen Auftrieb. VW überfuhr die Widerstandsmarke von EUR 160. Die nächste Hürde liegt bei EUR 180. Bei defensiven Werten wie Deutsche Telekom, Fresenius und Fresenius Medical Care zeigten sich hingegen Gewinnmitnahmen. Bei der Deutschen Telekom drückten zudem Meldungen wonach es starke Widerstände bei der geplanten Fusion von T-Mobil und Sprint gibt. In der zweiten Reihe gaben Automobilzulieferer wie Aumann, Hella, Leoni und Schaeffler heute kräftig Gas. Der Sektor bekam unter anderem aus China Unterstützung. Dort findet aktuell die Automobilmesse statt. Zudem wurde die Mehrwertsteuer zum 1. April gesenkt. Dies könnte die Konjunktur zusätzlich stimulieren. Ebenfalls fester zeigten sich Halbleiteraktien wie Infineon und Intel. Die Aktie der Commerzbank erreichte den höchsten Stand seit November 2018. Rocket Internet und Tele Columbus profitierten von positiven Analystenkommentaren. Siltronic zieht trotz negativer Experteneinschätzungen an die MDAX-Spitze. Juventus Turin brach heute nach dem Ausscheiden in der Champions League ein. Die Zahlen von Netflix fielen zwar gut aus, aber beim Ausblick blieb das Management vorsichtig. Die Aktie reagierte mit einem kleinen Aufschlag.

Der Scale30-Index zeigte heute erneut eine deutlich bessere Performance als der DAX und die übrigen Nebenwerteindizes. Antreiber waren heute die Aktien von Fintech, Naga Group und Stemmer Imaging. Unter den Europäischen Branchenindizes verbuchten StoxxEurope Automobile, StoxxEurope Banks und StoxxEurope Insurance mit überdurchschnittlich hohen Aufschlägen auf.

Morgen melden ADVA Optical, American Express, Sartorius, Schlumberger, Software AG, Unilever und Zooplus Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Zudem lädt Puma zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für April

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für April

USA - Industrieindex Philly Fed, April

USA - Einzelhandelsumsatz, März

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 13. April

USA - Frühindikatoren, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.640/11.730/11.840/12.000 Punkte

Dem DAX zeigte sich heute weiterhin fest und nahm gar Anlauf auf die Marke von 12.200 Punkten. Damit bleibt der Aufwärtstrend zunächst intakt und die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 12.300 Punkten bestehen. Angesichts der jüngsten Aufwärtsdynamik sollte allerdings mit Rücksetzern gerechnet werden. Kippt der Index unter 12.100 Punkte wäre die nächste Zielmarke zunächst 12.000 Punkte. Dort findet der Index jedoch eine breite Unterstützungszone (11.840/12.000 Punkte).

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2019 - 17.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.04.2014 - 17.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX4UF9 3,30 8.900 12.600 19.09.2019 DAX HX8XDS 4,38 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.04.2019; 17:45 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

