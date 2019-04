Der Schock währte nicht lange: Nachdem Lufthansa am Montag extrem schlechte Nachrichten zum ersten Quartal 2019 überbrachte, ging die Aktie lediglich kurz in die Knie. Dabei hatten wohl auch die größten Pessimisten - bei einem vorläufigen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro - nicht mit einem Minus von 336 Millionen Euro beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) gerechnet. Ein Jahr zuvor verbuchte die Fluglinie noch ein Plus von 52 Millionen Euro. Der Kurs der Lufthansa-Aktie drehte jedoch ... (Achim Graf)

