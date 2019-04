Die USA verschärfen ihren Kurs gegenüber Kuba, Venezuela und Nicaragua. Sicherheitsberater Bolton nennte die Länder "Troika der Tyrannei". Die EU und Kanada reagieren mit Kritik.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die kommunistische Regierung in Kuba. Das Weiße Haus kündigte am Mittwoch Einschränkungen bei Reisen und Geldüberweisungen nach Kuba an. Nach Angaben von US-Außenminister Mike Pompeo bekommen US-Bürger zudem ab dem 2. Mai die Möglichkeit, gegen ausländische Unternehmen zu klagen, die Eigentum nutzen, das nach der Revolution 1959 in Kuba enteignet wurde. Wer mit solchem Eigentum gehandelt hat, soll kein US-Visum mehr bekommen. Damit dreht Trump die Lockerungspolitik von seinem Vorgänger Barack Obama weiter zurück.

Die EU und Kanada kritisierten Pompeos Ankündigung scharf. "Die Entscheidung der Vereinigten Staaten (...) ist bedauernswert und wird nennenswerte Auswirkungen auf europäische und kanadische Wirtschaftsteilnehmer in Kuba haben", hieß es einer gemeinsamen Erklärung der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland.

Zugleich drohten die EU und Kanada mit einem Verfahren bei der Welthandelsorganisation WTO und mit nationalen Gegenmaßnahmen. Die Gesetzeslage ...

