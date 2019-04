Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FRE: Fresenius am 17.4. -3,40%, Volumen 164% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 17.4. -3,31%, Volumen 170% normaler Tage , DTE: Deutsche Telekom am 17.4. -1,14%, Volumen 133% normaler Tage , VOW3: Volkswagen Vz. am 17.4. 3,03%, Volumen 163% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 17.4. 3,61%, Volumen 158% normaler Tage , WDI: Wirecard am 17.4. 3,90%, Volumen 70% normaler Tage , DAX: +0,43% Aktie Symbol SK Perf. Wirecard WDI 122.500 3.90% ThyssenKrupp TKA_DE 13.650 3.61% Volkswagen Vz. VOW3 161.360 3.03% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...