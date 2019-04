Pumpen und Vakuumpumpen erfüllen in ihrer Grundfunktion des Förderns von Fluiden oder der Verdichtung von Gasen elementare Aufgaben in zahlreichen technischen Prozessen der Prozessindustrie, Gebäudetechnik, der Halbleiter- und Fertigungsindustrie, der Lebensmittelindustrie und Wasserwirtschaft. Zusätzliche Funktionalitäten, wie Selbstüberwachung, die Generation von Zustands- und Diagnoseinformationen, bieten ein großes Potenzial zur Optimierung von Betriebsprozessen.

Informationen zur Identifikation von Pumpen sind essenziell für das Gerätemanagement, Messwerte zum Energieverbrauch wichtige Quelle für Applikationen des Energiemanagements etc. Hochfunktionale Pumpen sind zudem Multivariablengeräte (z. B. Druck, Volumenstrom, Temperatur etc.), da sie im Betrieb Informationen über den Prozess benötigen. Ihr vielfältiger Einsatz und ihre besondere Bedeutung machen Pumpen und Vakuumpumpen daher zu einem wichtigen Asset in den aktuellen Entwicklungen rund um Industrie 4.0.

Verwaltungsschale repräsentiert die Pumpe in der digitalen I4.0-Welt

Industrie 4.0 steht für die intelligente digitale Vernetzung von Produkten und Prozessen zur Optimierung der Wertschöpfungsketten von Herstellern und Anwendern. Zentraler Gegenstand der aktuellen Entwicklungen ist die Industrie-4.0-Komponente, eine Komposition aus Verwaltungsschale und Asset [1]. Die Verwaltungsschale repräsentiert hierbei das Asset - also z. B. eine Pumpe oder Vakuumpumpe - in der digitalen Industrie-4.0-Welt. Sie setzt sich u. a. aus Teilmodellen zusammen, die unterschiedliche Aspekte oder Funktionen des Assets in Form standardisierter Merkmale beschreiben. Sie bilden die Basis für eine gemeinsame Sprache von Pumpen.

Pumpenhersteller der VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme und Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik haben nun eine herstellerübergreifende Verschaltungsschale für Pumpen und Vakuumpumpen für Anwendungen in der Prozessindustrie, Gebäudetechnik, der Halbleiter- und Fertigungsindustrie, der Lebensmittelindustrie und Wasserwirtschaft spezifiziert. Die Arbeitsgruppe aus Vertretern der Firmen Gebr. Becker, Brinkmann Pumps, CP Pumpen, Grundfos, KSB, Leybold, Lewa, Prominent, SKF und Wilo fokussierte hierbei drei wesentliche Industrie-4.0-Anwendungsszenarien für die digitale Integration von Pumpen und Vakuumpumpen in die Industrie-4.0-Informationswelt [2]: die Unterstützung eines durchgängigen ...

