Evotec hat die Brückenfinanzierung in Höhe von 140 Mio. Euro, die im Zusammenhang mit der Aptuit-Akquisition im Jahr 2017 vereinbart worden war, vollständig zurückgezahlt. Im August 2017 erwarb Evotec Aptuit, ein Partnerunternehmen für integrierte Outsourcing-Lösungen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung, für 253,2 Mio. Euro in bar. Diese Akquisition wurde durch vorhandene Barreserven und eine neue Brückenfinanzierung von 140 Mio. Euro finanziert, informiert das Unternehmen. Die Rückzahlung der zweiten Hälfte (1. Hälfte im Juli 2018) der Brückenfinanzierung weniger als neun Monate später wurde vor allem durch den Cashflow aus Evotecs operativem Geschäft sowie durch Refinanzierung zu attraktiveren Konditionen ...

