Die belgische Versicherungsexpertin Anna Maria D'Hulster und der CFO der Raiffeisen Bank International AG (RBI ) Martin Grüll werden der Hauptversammlung von Uniqa Insurance Group AG am 20. Mai 2019 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Kory Sorenson und Rudolf Könighofer scheiden mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2019 aus dem Aufsichtsrat aus, informiert Uniqa.

