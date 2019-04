Wien (www.aktiencheck.de) - Stark zulegen konnte gestern die Aktie von ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (5,2%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die operative Marge und das Nettoergebnis des Elektrotechnikkonzerns seien im Vergleich zum Vorjahr zwar zurückgegangen, jedoch habe man im ersten Quartal 2019 den Umsatz stärker als den Auftragseingang steigern können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...