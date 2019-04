"Wir danken Dieter Schäfer für seine außerordentlich erfolgreiche Arbeit in knapp 20 Jahren bei Freudenberg", sagt Claus Möhlenkamp, Chief Executive Officer (CEO). "Die Begriffe Operational Excellence sowie Kontinuierliche Verbesserung in der Fertigung sind bei Freudenberg Sealing Technologies in den vergangenen Jahren untrennbar mit ihm verbunden. Unter seiner Führung haben wir durch den systematischen Einsatz von Methoden wie Lean und Six Sigma die Leistungsfähigkeit und Effizienz in der Produktion und damit einhergehend die Produktqualität deutlich gesteigert." Schäfer habe zudem die Chancen der Digitalisierung für das Unternehmen frühzeitig erkannt und beispielsweise große Teile des Einkaufsprozesses standardisiert. "Mit der Integration von Industriesoftware in unsere Produktionsprozesse hat er die Basis für den heutigen Erfolg von Freudenberg Sealing Technologies gelegt. Damit ist die Geschäftsgruppe weltweit einzigartig für die Zukunft aufgestellt", würdigt Möhlenkamp die Verdienste des ausscheidenden COO. Dreiköpfige Geschäftsleitung Mit Schäfers Wechsel in den Ruhestand wird die Geschäftsleitung des Unternehmens künftig aus drei Personen bestehen. Wie bislang ist Claus Möhlenkamp Chief Executive Officer. Dort ist er für die Bereiche Strategie, Vertrieb, Personal und Kommunikation verantwortlich. Ludger Neuwinger-Heimes verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finanzen, Informationstechnologie (IT) und Merger & Acquisitions. Dr. Theodore Duclos ist als Chief Technology Officer (CTO) für die Bereiche Innovationsmanagement, Prozesstechnologie, Produkt- und Materialentwicklung, Qualitätsmanagement sowie für den Bereich Gesundheits- und Arbeitsschutz verantwortlich. Zudem wird Duclos künftig die Aufgaben von Schäfer als Chief Operating Officer übernehmen und den Bereichen Operations, Lean, Supply Chain Management und Einkauf vorstehen.

