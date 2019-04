Die Angestellten des insolventen Windkonzerns können vorerst aufatmen. Die IG Metall sieht Chancen für eine erfolgreiche Transformation.

Die Gewerkschaft IG Metall Küste sieht in einem Millionen-Kredit für den insolventen Windturbinenhersteller Senvion einen Hoffnungsschimmer für die Beschäftigten in Deutschland.

"Auf diese Entscheidung haben wir gewartet. Sie sorgt hoffentlich für etwas Erleichterung bei den 1800 Beschäftigten in Deutschland, die von der vorläufigen Insolvenz des Unternehmens betroffen sind", sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der Gewerkschaft, laut Mitteilung in der Nacht zu Donnerstag. Das Unternehmen habe nun "eine Chance, in den nächsten Monaten gemeinsam ...

