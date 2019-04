Viele Kunden müssen wegen Preiserhöhungen mehr für Strom zahlen - oft 60 Euro im Jahr. Angeblich wegen steigender Beschaffungskosten. Nur erklärt deren Anstieg allenfalls eine halb so hohe Preiserhöhung.

Solche Briefe trudelten zum Jahreswechsel bei vielen Haushalten ein: Zum 1. Februar 2019 müsse man den Strompreis anheben, teilte der Anbieter Greenpeace Energy seinen Kunden im Dezember 2018 mit. Grund dafür: steigende Beschaffungskosten, etwa an der Strombörse. "Im letzten Jahr sind diese Börsenpreise stark gestiegen - von Oktober 2017 bis Oktober 2018 um fast 60 Prozent." Zwar kaufe der Ökostromanbieter seinen Strom gar nicht an der Börse ein. Aber kein Kraftwerksbetreiber verkaufe seinen Strom unterhalb des Börsenniveaus. Daher "müssen auch wir mehr für Strom aus sauberen Kraftwerken bezahlen", schrieb das Hamburger Unternehmen. Jüngst gab in der Berliner Hauptstadt der lokale Grundversorger Vattenfall bekannt, die Preise zum 1. Juni anzuheben: um 4,5 Prozent in der Grundversorgung, einer Art Basisstromtarif. Auch er berief sich auf die steigenden Preise an der Energiebörse.

Steigende Strompreise - überall in Deutschland. Mit 29,42 Cent je Kilowattstunde (kWh) hätten die von Privathaushalten gezahlten Strompreise im Frühjahr einen neuen Höchststand erreicht, teilte das Vergleichsportal Verivox Ende März mit. 2018 hätte der Preis laut Verivox im Schnitt 27,82 Cent betragen. Bereits im Januar, Februar und März hätten rund zwei Drittel der 826 Grundversorger, also etwa die lokalen Stadtwerke, die Preise erhöht - im Schnitt um fünf Prozent. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh müsse dann etwa 60 Euro mehr pro Jahr zahlen. Für April und Mai hätten über 60 weitere Grundversorger Preisanhebungen angekündigt, ebenfalls um rund fünf Prozent. "Der Anstieg wird sich auch in den kommenden Monaten weiter verfestigen", erwartet Valerian Vogel, Energieexperte bei Verivox. Als Grund für die Preisanstiege nennen die Versorger gleichlautend die gestiegenen Beschaffungskosten.

Aber stimmt das überhaupt? Die Zweifel an der Erklärung wachsen. Zwar sind die Beschaffungskosten tatsächlich gestiegen, aber längst nicht so stark, dass sie die Preisanstiege ...

