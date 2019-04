++ Stimmungsbild an der Wall Street angeschlagen ++ Deutscher EMI für verarbeitendes Gewerbe weiter schwach ++ USDJPY respektiert wichtigen Widerstand ++Beim S&P 500 waren am Mittwoch pünktlich zur US-Eröffnung, ähnlich wie bereits in den ersten zwei Handelstagen der Woche, Kursrückgänge zu beobachten. Diesmal konnten die im vorbörslichen Handel erzielten Gewinne jedoch nicht nur nicht gehalten werden, sondern der Abwärtsdruck war deutlich höher, sodass im M30-Chart ein klares "Bearish-Engulfing" (Umkehrmuster) ausgebildet wurde. Nach der bisherigen Unfähigkeit in dieser Woche die Rallye von 2019 fortzusetzen, verliert der marktbreite US-Aktienindex etwas mehr als 0,2% An der Datenfront überzeugte das US-Handelsbilanzdefizit, da dieses im Februar unerwartet ...

