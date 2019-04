Am Vormittag rutschte die Gemeinschaftswährung Euro zum US-Dollar auf ein Tagestief von 1,1243 Dollar, nachdem sie am Morgen an der Marke von 1,13 Dollar gehandelt worden war.Auch zum Franken gab die europäische Gemeinschaftswährung nach und rutschte wieder unter die Marke von 1,14. Aktuell kostet ein Euro 1,1369 Franken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...