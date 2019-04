Bei der klassischen Router- und WLAN-Extender-Kombination ist die Installation meist kompliziert, der Betrieb im Alltag häufig viel zu umständlich. So steht man vielleicht in unmittelbarer Nähe des Extenders, der ja eigentlich auch in größerer Entfernung zum Router ein reibungsloses WLAN-Signal gewährleisten soll. Das Endgerät empfängt aber bisweilen immer noch das schwache und langsame Signal des Routers, da die Verbindung von Router zu Extender nicht verlustfrei und nicht im richtigen Moment an das Empfangsgerät übergeben wird.

Das Ergebnis: Ein ständiger Wechsel der Netzanbindung zwischen Router und Extender sowie langsame Verbindungen. Und wenn es ganz schlimm kommt, muss auch noch manuell zwischen zwei WLAN-Netzen (SSID, Service Set Identifier, Netzwerkname des WLAN) gewechselt werden. In Umgebungen, in denen es auf zuverlässige Verbindungen und einen hohen Grad der Kundenzufriedenheit ankommt, führt dies unweigerlich zu Schwierigkeiten.

Die Lösung für diese Probleme heißt Mesh-WLAN. Wörtlich übersetzt als »vermaschtes« WLAN bezeichnet, erfreut es sich in den letzten Monaten einer immer größeren Beliebtheit - in privaten, aber besonders auch in geschäftlichen Umgebungen. Was aber wird hier genau vermascht?

Durch die Verbindung eines Routers mit einem oder mehreren Satelliten (Bild 1) wird eine Art verknüpfter WLAN-Teppich erzeugt, der für die zugreifenden Endgeräte einen flächendeckenden Empfang bei konstanter Übertragungsgeschwindigkeit ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen WLAN-Extendern senden die Satelliten nämlich jeweils ein eigenes WLAN-Signal aus und verstärken nicht nur das vorhandene. Die verschiedenen WLAN-Signale verbinden sich miteinander zu einer Art Supernetz und bilden so das vermaschte WLAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: lückenlose Abdeckung, maximale Übertragungsrate, gleichbleibende SSID.

Drei Funkkanäle maximieren Geschwindigkeit

Anfänglich verfügten Mesh-WLAN-Systeme lediglich über zwei Funkkanäle, über die neben dem eigentlichen Datenverkehr auch die Kommunikation zwischen dem Router und den verbundenen Satelliten ...

