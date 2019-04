(shareribs.com) Chicago 18.04.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel überwiegend leichter. Weizen schaffte eine Gegenbewegung, diese blieben aber verhalten. Mai-Mais verlor 0,75 Cents auf 3,5825 USD/Scheffel. Der Maispreis trat am Donnerstag weiter auf der Stelle. Die Investoren halten sich weiterhin zurück, da die Risiken für die Angebotslage bislang überschaubar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...