Nach einem verhaltenen Start liegt der Dax wieder mehr als ein halbes Prozent im Plus. Anleger erwarten das Ende des Leerverkaufsverbots für Wirecard.

Seit Jahresanfang ist der Dax um mehr als 18 Prozent gestiegen. Und die Rally geht weiter: Nachdem der Dax schon am gestrigen Mittwoch ein neues Jahreshoch erreicht hat, brach er diesen Rekord am Donnerstag Mittag schon wieder. Zuletzt lag er mit 12.203 Punkten immer noch gut ein halbes Prozent über seinem Vortageskurs.

Was Anleger bewegt: An diesem Donnerstag um 24 Uhr endet das Leerverkaufsverbot für Wirecard. Am Morgen des 18. Februar - einem Montag - hatte die Börsenaufsicht Bafin per Allgemeinverfügung Investoren verboten, neue Leerverkaufspositionen bei Wirecard einzugehen oder bestehende Positionen aufzustocken. Zuvor gab es mehrere Berichte in der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times" zu Hinweisen über kriminelle Machenschaften in deren Niederlassung in Singapur.

Heftige Kursschwankungen und der Verdacht, spekulative Anleger hätten frühzeitig von der Veröffentlichung gewusst und sich per Leerverkäufen positioniert, ließen die Aufseher ungewöhnlich heftig reagieren. Am Dienstag erstattete die Bafin deswegen sogar Anzeige beim Landgericht München gegen mehrere Personen, unter anderem gegen Journalisten der "Financial Times". Auf fallende Kurse bei Wirecard konnte somit lange nicht gewettet werden. Die Aussicht auf eine Ende des Verbots sollte sich auch im Verlauf des Tages im deutschen Leitindex wiederspiegeln.

Die Wall Street hat am Mittwoch keinen Boden gutmachen können, vor allem weil sich Anleger von Aktien aus der Gesundheitsbranche trennten. Die Investoren fürchten unter anderem eine Reform des Erstattungssystems zulasten von Krankenversicherern. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat bei 26.449 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 2900 Zähler ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 7996 Stellen nach.

Das US-Justizministerium legt heute die Berichte von Sonderermittler Robert Mueller vor. Er hat zwei Jahre lang untersucht, ob das Wahlkampflager von US-Präsident Donald Trump Geheimabsprachen mit Vertretern Russlands getroffen und ob Trump die Justiz behindert hat. Justizminister William Barr hatte dem Kongress Ende März eine Zusammenfassung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...