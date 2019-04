"Sondereffekten prägen erstes Quartal" - so hieß es in der Meldung von Villeroy & Boch zum 1. Quartal 2019. Das könnte nun positiv oder negativ sein, je nachdem wie diese Sondereffekte ausgefallen sind. Es war aber negativ: Das Ebit (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) hat sich den Zahlen zufolge um 2,6 Mio. Euro auf 8,5 Mio. Euro verringert. Dies war eine Folge des Umsatzrückgangs, der ebenfalls signifikant ausfiel. Von 147,2 Mio. Euro in Q1 2018 ging es auf 131,4 Mio. Euro im 1. Quartal 2019 abwärts, ... (Peter Niedermeyer)

