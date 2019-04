Vor dem morgigen Karfreitag-Börsefeiertag wird ein wenig konsolidiert. Das ist nach 7 ATX-Plustagen in Folge, die den Index year-to-date bis fast 20 Prozent Plus gebracht haben, auch nicht weiter tragisch. Das wichtigste Thema ist in Ermangelung von Konjunkturdaten heute der April-Verfall, das meiste sollte aber schon abgearbeitet sein, hört man. Im wikifolio haben wir nun 25 Prozent Cash aufgebaut. In den vergangenen Jahren war es nach starken Anstiegen (und den haben wir gerade) immer ratsam, etwas Liquidität für Rückschläge zu haben. Sind wir jetzt defensiv? Nein, ja ohnedies zu 75 Prozent long. Frohe Ostern! Gratulieren darf man SBO. Beste Aktie bis Ostern mit fast 50 Prozent Plus.SBO ( Akt. Indikation: 84,53 /84,92, -0,33%) (Der Input von ...

