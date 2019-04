Unter http://www.boerse-social.com/boersenvideo sammeln wir Videos: Heute neu ist der CEO von S Immo, Ernst Vejdovszky. Er spricht über aktuelle Zahlen und Fakten zum Unternehmen. Immer spannend. Und die Immofinanz, die ja mit S Immo (mehr als) einiges verbindet, zeigt in ihrem Social Media Feed, wie ein Script dazu aussieht. Das Video mit Oliver Schumy kommt dann nach Ostern ... S Immo ( Akt. Indikation: 19,29 /19,39, -0,81%)Immofinanz ( Akt. Indikation: 22,95 /23,13, -0,26%) (Der Input von Börse Social of the Day für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.04.)

