Höhere Preise für heutige US-IPOs: Die Fotoplattform Pinterest geht heute an die NYSE. Der Emissionspreis liegt bei 19 Dollar, die Preisspanne lag allerdings zwischen 15 und 17 Dollar. Mit der Ausgabe von 75 Millionen Aktien erlöst Pinterest 1,43 Mrd. Dollar. Das 2010 gegründete Startup hat somit eine Gesamtbewertung von mehr als 10 Mrd. Dollar. Auch der Videodienst Zoom geht heute an die Börse, allerdings an die Nasdaq. Auch hier wurde mit 36 Dollar ein höherer Emissionspreis festgelegt als ursprünglich erwartet. Anfang der Woche wurde die Preisspanne von 33 bis 35 Dollar erhöht (zuvor 28 bis 32 Dollar) war. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.04.)

