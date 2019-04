Der amerikanische Versicherungskonzern The Travelers Companies Inc. (ISIN: US89417E1091, NYSE: TRV) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,82 US-Dollar je Aktie auszahlen. Dies ist eine Anhebung um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Damit schüttet der seit dem Jahr 2009 im Dow Jones notierte Konzern auf das Gesamtjahr gesehen 3,28 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...