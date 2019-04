Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-04-18 / 15:21 Gräfelfing, 18. April 2019. Am 13. April 2019 verstarb Dr. Ottheinz Jung-Senssfelder nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren. Dr. Jung-Senssfelder begleitete die Entwicklung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG von 2003 bis 2013 als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Thomas Posovatz, Vorstandssprecher der mwb: "Mit Dr. Jung-Senssfelder haben wir einen wertvollen Weggefährten verloren, der uns über viele Jahre hinweg mit seiner Erfahrung und Lebensweisheit unterstützt hat. Vor allem in den für alle Kapitalmarktteilnehmer schwierigen Jahren nach Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 war Dr. Jung-Senssfelder ein Garant für Ruhe, Umsicht und Stabilität. Wir bedauerten es sehr, dass sich Dr. Jung-Senssfelder auf der Hauptversammlung 2013 aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellte. Unsere Gedanken gehen in diesen Tagen an seine Familie und Angehörigen." Zu mwb: Die mwb Wertpapierhandelsbank ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE0006656101, WKN 6656101) im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access) und Stuttgart notiert. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb mehr als 29.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland. Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Thomas Posovatz Sprecher des Vorstands Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-500 Fax: 089/85 85 2-505 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Schlagwort(e): Sonderthemen 2019-04-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE0006656101 WKN: 665610 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 801917 Ende der Mitteilung DGAP-Media 801917 2019-04-18

April 18, 2019 09:21 ET (13:21 GMT)