Konsequent wie kein anderer Öl- und Gaskonzern setzt Royal Dutch Shell auf grüne Stromversorgung und Ökoprojekte. Während Umweltschützer noch mit dem Giganten hadern, bangen etablierte Stromversorger um ihr Geschäft.

Es ist noch reichlich Fantasie notwendig, um an diesem Ort die Zukunft der Energieversorgung zu sehen: eine Tankstelle am Rand einer Bonner Vorstadt. Die acht Zapfsäulen sind gut besucht, besonders angepriesen wird der Kraftstoff V-Power, der aus hochmotorisierten Autos noch ein bisschen mehr Leistung herausholt. Drinnen kaufen die Leute vor allem Kaffee, tiefschwarz, und Zigaretten, gern im Jumbopack.

Doch Anja Walden, die Pächterin hier, ist bereit für mehr: "Sollte Shell da jetzt eine größere Aktion mit dem Strom planen, dann legen wir die Flyer natürlich gerne an der Kasse aus, so haben wir das bei anderen Aktionen auch immer gemacht." Wenn sie da ihren Vertragspartner mal nicht unterschätzt: Shell plant nicht nur eine kleine Aktion.

Der nach ExxonMobil aus den USA zweitgrößte Öl- und Gaskonzern der Welt geht derzeit einen der konsequentesten Konzernumbauten an, den die fossile Branche je gesehen hat. Ein bisschen auf Grün machen inzwischen fast alle. Doch kein Ölmulti nimmt dabei so viel Geld in die Hand wie die Niederländer. Vor allem hat keiner ein solch explizites Ziel ausgegeben, wie es Shell-Vorstand Maarten Wetselaar Anfang des Monats tat: "Wir wollen der größte Stromversorger der Welt werden", sprach er - und nimmt es so gleich mit einer ganzen Branche auf, die derzeit eigentlich genug mit eigenen Problemen zu tun hat.

In den kommenden zehn Jahren, so hat man es sich in der Shell-Zentrale in Den Haag überlegt, soll Strom neben Öl- und Gasförderung und -verarbeitung zur gleichberechtigten dritten Säule des 300-Milliarden-Dollar-Konzerns werden - somit ein Drittel zum Umsatz beisteuern. Allein Shells Deutschlandtochter setzt heute 20 Milliarden Euro im Jahr um. Ein Wert, den neun der 30 Dax-Konzerne des Landes nicht erreichen. Und 2030 sollen noch einmal sieben Milliarden Euro aus Strom dazukommen.Tatsächlich ist die Ankündigung das logische Ergebnis der letzten Zukäufe. Anfang des Jahres hatte Shell die Übernahme des deutschen Unternehmens Sonnen abgeschlossen, das Stromspeicher für zu Hause und die dazugehörige Software anbietet. Gerade läuft das Bieterverfahren um den niederländischen Stromversorger Eneco, zu dem auch Lichtblick gehört, der größte deutsche Ökostrom-Verkäufer.

In den USA haben die Niederländer einen Solarstromerzeuger gekauft, in der Heimat Holland ist Shell in ein Konsortium zum Bau eines Windparks eingestiegen. 2018 kamen zudem der britische Stromanbieter First Utility ins Portfolio sowie die niederländische New Motion, die das größte europäische Netz von Stromtankstellen betreibt. Am Ende dürfte Shell so zu einem Konzern werden, der von der grünen Energieerzeugung über die Speicherung und den Vertrieb alles anbietet - und so den Energiemarkt dominiert.

Der Zeitpunkt ist günstig. Gerade der deutsche Strommarkt ist im Umbruch, die einstigen Energieriesen sind nach Atomabkehr und vor dem Kohleausstieg waidwund, mitunter im Überlebenskampf. Die Frage ist nur: Kann die Transformation gelingen, ist Shells Ökowandel glaubwürdig? Oder würden viele Menschen von Shell niemals grünen Strom kaufen, weil sie mit dem Logo vor allem Ölkatastrophen verbinden, allen voran aber die Auseinandersetzung um die Ölplattform Brent Spar, die Shell 1995 einfach in der Nordsee versenken wollte?

Neue Kräfte

Dreh- und Angelpunkt des neuen Shell-Kosmos wären zukünftig dann Tankstellen wie die von Anja Walden, die ihrem Konzern diesen Wandel jedoch nicht abkauft und ihren richtigen Namen deshalb auch lieber für sich behält. "Bei Shell gab es schon immer einen großen Unterschied zwischen den Ankündigungen des Managements und dem, was bei uns davon ankommt", sagt Walden. Derzeit, sagt sie, forciere der Konzern vor allem den Absatz der teuren Kraftstoffe wie V-Power und die Treuekarte Clubsmart. E-Ladepunkte würden indes viel zu langsam ausgebaut. Das mit dem Strom, glaubt Walden, werde so kaum einer mitbekommen.

Das sieht man in der Konzernzentrale natürlich anders. Hier hat man gerade Deutschland zum Ausgangspunkt für den globalen Wandel auserkoren. Seit Anfang vergangener Woche ist die bis dato einzige Auslandstochter der britischen Stromabteilung des Konzerns von Hamburg aus mit einem verlockenden Angebot am Start: Kunden, die ihren Strom bei Shell beziehen, bekommen Benzin ein paar Cent billiger. Bis daraus ein Massenanbieter entsteht, mag es noch Jahre dauern. Doch wer in diesen Tagen mit den Strategen in den Konzernzentralen von E.On und RWE spricht, merkt schnell, wie ernst sie dieses Szenario nehmen. Shell besetze mit gezielten Zukäufen strategische Positionen in verschiedenen Segmenten wie erneuerbare Energien, Stromvertrieb und Energielösungen wie Speicher. "Alles unser Turf", sagt ein Energiemanager. Und Shell habe die Finanzkraft, Zukäufe zu stemmen, die man selber gern machen würde. Ein Unternehmen wie Sonnen wäre sicher auch für einen deutschen Energieversorger interessant. "Aber wir überlegen dreimal hin und her, ob wir uns so ein Investment leisten können und wollen."

Möglichst schnelle Automatisierung

Die gelbe Muschel mit dem roten Rand war das Erste, was bei Shells neuer Zukunftshoffnung Sonnen ankam. Gerade mal vor knapp neun Wochen hatten die Niederländer den Hersteller von Batteriespeichern aus dem Oberallgäu übernommen. Nun hängt überall in der ehemaligen Puppenmöbelfabrik am Rande des Dorfes Wildpoldsried das Logo des Ölmultis. Oliver Koch, der geschäftsführende Direktor, sieht es pragmatisch: "Mit Shell können wir weltweit expandieren", sagt er.

Vor fünf Jahren ist Koch mit Frau und zwei Kindern aus dem Silicon Valley ins

