Nasdaq-100 - Es ist geschafft!

Nur wenige Monate nach einem katastrophalen vierten Quartal 2018 und zudem kurz vor Ostern markierte der Nasdaq-100 Index im gestrigen Handel ein neues Allzeithoch. Die neue Bestmarke liegt damit bei 7.715 Punkten. Alle Ziele, die zuletzt für die Oberseite genannt wurden, wurden damit abgearbeitet. Die Ostergeschenke im Tech-Segment gab es also bereits einige Tage vor dem Fest.

Das Kursniveau des neuen Hochs bei 7.715 Punkten konnte der Index gestern nicht halten. Er kippte in eine Konsolidierung. Weitere Aufwärtsziele werden vor Ostern nicht mehr genannt. Für neue mittel- bis langfristige Ziele müssen auch die nächsten Kursmuster abgewartet werden. Oberhalb von 7.630/7.625 Punkten ist der Index zunächst weiter bullisch zu sehen.

Wird das letzte Zwischentief im Tageschart bei 7.578 Punkten gerissen, sollte man kurzfristig laufende Positionen zunächst beenden. Aktuell ist die Fallhöhe gemessen am EMA50 sehr hoch. Selbst ein Rücksetzer in den 7.300-Punkte-Bereich wäre hier keine Überraschung. Schlussendlich werden es die Reaktionen des Marktes auf die Quartalszahlen der Schwergewichte wie Amazon, Apple oder Facebook sein, die die weitere mittelfristige Richtung vorgeben werden. Das Gros der Tech-Schwergewichte wird aber erst in der übernächsten Woche ihre Quartalsberichte vorlegen.

Heute findet ein verkürzter Handel nur bis 20:00 Uhr statt. Am Karfreitag bleiben die US-Börsen komplett geschlossen.

Bleibt mir an dieser Stelle nur, allen Lesern ein schönes Osterfest zu wünschen. Genießen Sie die Feiertage und die Sonne!

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.08.2018 - 17.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 17.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

