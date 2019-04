Durchwachsene Quartalszahlen von Adva Optical Networking -13,69% haben der Rally der Aktien des Telekomausrüsters am Donnerstag ein herbes Ende beschert. Die erst kürzlich in den Nebenwerte-Index SDax -0,02% zurückgekehrte Aktie geriet nach schwachem Start in einen freien Fall, der am Markt vor allem mit Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starkem Lauf begründet wurde. In der Spitze stand ein Minus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...