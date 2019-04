Das chinesische Konglomerat Fosun will die Hamburger Modekette zu einer Bewertung von 100 Millionen Euro übernehmen - zu wenig, wie Tom Tailor meint.

Die angeschlagene Hamburger Modekette Tom Tailor will sich von ihrem chinesischen Großaktionär Fosun nicht zu billig übernehmen lassen. Wirklich dagegen ist sie aber auch nicht. Aus strategischer Sicht sei Fosuns Übernahmeangebot zu begrüßen, teilten Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens am Donnerstag in Hamburg mit.

Die Offerte von 2,31 Euro je Aktie sei jedoch "finanziell unangemessen". ...

