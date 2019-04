Wochenausblick: DAX in Rallylaune. Ifo und Berichtssaison im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Der DAX schloss zum vierten Mal in Folge mit einem Wochenplus. In der abgelaufenen Woche verbesserte sich das deutsche Aktienbarometer um über zwei Prozent und markierte mit rund 12.200 Punkten den höchsten Stand seit Oktober 2018. Die anhaltend niedrigen Zinsen, gute Wirtschaftsdaten aus China und zahlreiche positive Überraschungen bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen versetzte Investoren in Kauflaune. Davon profitierten jedoch nicht nur die DAX-Konzerne. Die zweite und dritte Reihe - gemessen am MDAX, SDAX und dem Scale30-Index - schnitten teilweise sogar noch besser ab als der Standardwertindex. Der EuroStoxx50 und der S&P500 blieben derweil mit einem Wochengewinn von 1,7 beziehungsweise 0,4 Prozent relativ blas.

Am Anleihemarkt blieben die Renditen weiter unter Druck. So lag zum Wochenschluss die Rendite für langfristige deutsche Bundesanleihen bei rund 0,03 Prozent. Gold stabilisierte sich zum Wochenschluss bei 1.275 US-Dollar pro Feinunze und der Ölpreis (WTI) bei 64 USD pro Barrel.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche zählten Infineon, ThyssenKrupp und die beiden Autotitel Daimler und VW zu den größten Gewinner im DAX. Der Halbleiterhersteller und die Autowerte profitierten von einem gewissen Stimmungswandel und ThyssenKrupp von positiven Meldungen des französischen Konkurrenten Vallourec. Defensive Aktien wie die Gesundheitswerte und Versorger litten derweil unter Gewinnmitnahmen. In der zweiten Reihen fielen Bankaktien und Automobilzulieferer wie Aareal Bank, Commerzbank, Hella, Knorr Bremse und Schaeffler mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Bei den Autozulieferern halfen die verbesserte Stimmung bei den Autowerten und gute Wirtschaftsdaten aus China. Die Bankaktien profitierten unter anderem von guten Ergebnisse einiger US-Banken.

Kommende Woche nimmt der Datenreigen weiter Fahrt auf. So melden aus Deutschland unter anderem Amadeus Fire, Bayer, Daimler, Delivery Hero, Deutsche Bank, Drägerwerk, Kion, Puma, SAP und Wirecard Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Aus dem übrigen Europa veröffentlicht Carrefour, Eni, Nokia, Novartis sowie Sanofi und aus den USA Amazon, AT&T, Boeing, Caterpillar, Coca Cola, eBay, ExoonMobil, Facebook, Intel, Microsoft, Procter & Gamble, Snap, Tesla, Twitter und Verizon. Zudem laden AXA, Bayer, Continental, Danone, GEA Group, Merck, PSA, RTL Group und Schaeffler zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Zahlreiche Börsen sind feiertagsbedingt am Freitag und Montag geschlossen

Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex

Europa - Verbrauchervertrauen

USA - Daten zum US-Häusermarkt

USA - Auftragseingang langlebiger Güter

USA - BIP zu Q1

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.300/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.640/11.730/11.840/12.000 Punkte

Der DAX zog zum Wochenschluss weiter aufwärts und nähert sich der nächsten Widerstandsmarke von 12.300 Punkten. Der Trend blieb damit intakt. Angesichts der jüngsten Aufwärtsdynamik sollte allerdings mit Rücksetzern gerechnet werden. Kippt der Index unter 12.100 Punkte wäre die nächste Zielmarke zunächst 12.000 Punkte. Dort findet der Index jedoch eine breite Unterstützungszone (11.840/12.000 Punkte).

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 11.02.2019 - 18.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.04.2014 - 18.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

